Без этого никуда, если вы хотите выглядеть круто и современно.

Часто модные тенденции, которые приходят в Украину, зарождаются именно в Европе, поэтому рассказываем на что следует обратить внимание при составлении своего гардероба, если вы мечтаете создать для себя образ стильной европейки.

Первое, что нужно сделать - исследуйте модные тренды, а также исторические и современные аспекты европейской моды. Проанализируйте стильные журналы, блоги, социальные медиа и другие источники для получения вдохновения.

Выясните, какой тип европейского стиля вам наиболее подходит. Некоторые известные стили включают французский шик, итальянскую элегантность, скандинавскую минималистичность и британскую классику. Выберите то, что соответствует вашей личности и вкусу.

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Обратите внимание на качество. В европейской моде большое внимание уделяется качеству материалов и пошиву. Избегайте синтетических тканей и дешевых изделий. Сосредоточьтесь на натуральных тканях, таких как хлопок, шелк, шерсть и лен, а также на аккуратном пошиве и деталях.

А мы предметно рассказываем о семи вещах, которые пришли к нам из Европы.

Классическое пальто

Выберите хорошо сшитое и стильное пальто с прямым силуэтом и умеренным воротником. Хороший выбор - пальто в стиле тренч.

Брюки с высокой талией

Оптимальный вариант - брюки с узкими или прямыми штанинами, зауженные к щиколотке. Они придают элегантности и подчеркивают фигуру.

Белая рубашка

Классическая белая рубашка является важной составляющей европейского стиля. Выберите модель с аккуратным воротником и манжетами.

Кардиган

Стильный и универсальный элемент гардероба. Выберите мягкий кашемировый кардиган или однотонный вязаный вариант.

Классические туфли

Лаконичные туфли с закрытым носком, среднего каблука или балетки в благородных оттенках помогут завершить образ.

Шарф

Шелковый или шерстяной шарф может стать ярким акцентом вашего стиля. Разнообразные принты и цвета позволят вам добавить нотку индивидуальности.

Напомним, названы 8 вещей, которые помогут создать образ стильной француженки.

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