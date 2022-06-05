Стилисты назвали обувь, которая будет актуальна в этом сезоне.
Кеды со стразами и узорами
Винтажные узоры и яркие стразы возвращаются в моду. Они удачно дополнят любой образ и выигрышно будут выглядеть как с джинсами, так и с сарафаном. Однако стилисты уточняют, что лучше отдавать предпочтение обуви базовых цветов - белой, бежевой, серой, синей, черной. Палитра "вырви глаз" этим летом не так актуальна.
Классические белые кеды
Для любителей минимализма - самое то. Ничего лишнего. Эта универсальная обувь идеально дополнит как официально-деловой, так и повседневный look.
Кеды с цветочным принтом
Такая легкая и удобная обувь идеально подойдет под джинсы или просторный летний сарафан. Практичная, комфортная, в ней не жарко - то, что нужно для летнего периода.
Кроссовки "сетка"
Такая легкая и удобная обувь - настоящий хит сезона как для мужчин, так и для женщин.
Во-первых, сейчас в обувных магазинах есть широкий ассортимент под любой вкус, размер и кошелек. Во-вторых, за счет сетчатого материала ноге не жарко, что особенно актуально в жаркий период. И в третьих - за кроссовками удобно ухаживать, ведь можно просто стирать в машинке.
Напомним, стилисты назвали топ-5 самых модных вещей на лето 2022.