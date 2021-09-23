Модель Анна Гомонова назвала эффективные способы для достижения красивых форм.

Украинская модель Анна Гомонова рассказала, как быстро привести свое тело в порядок. Отметим, эти процедуры нужно проводить каждый день для достижения заметного результата.

"Мой день начинается со стакана тёплой воды с лимоном, после я готовлю смузи и выпиваю БАДЫ (подобранные косметологом или врачом индивидуально)", - говорит Гомонова.

По ее словам, в домашних условиях можно делать небольшой комплекс упражнений, который занимает 15-20 минут и при этом тело будет в тонусе и подтянутым.

Завершающий этап ее утреннего ритуала - это бодрящий душ с использованием антицеллюлитной щетки для тела, увлажняющий крем и освежающий аромат духов! Бодрый заряд и хорошее настроение обеспечено на целый день!

Читайте такжеМодные шапки на осень-зиму 2022: какую шапку выбрать для максимального тепла (фото)"Я регулярно посещаю спортзал, когда нахожусь в Киеве. Занимаюсь обязательно с тренером, потому что он контролирует правильность выполнения упражнений. Тренер составляет для меня программу тренировок, мы прорабатываем все группы мышц. А когда я в разъездах и нет возможности пойти в зал, выполняю утром ряд упражнений. Так, утром я делаю пять вариаций планки: лицом вверх, на ногах и одной руке, на одной ноге, в движении, звезда. Мне кажется, планка - это универсальное упражнение для всех групп мышц. Но обязательно вначале нужно немного размяться, а после планки сделать минимальную растяжку", - добавила Гомонова.

Также можно делать вакуум на живот. Будьте осторожны при выполнении, сперва посмотрите на YouTube видео с техникой выполнение и внимательно изучите. Хорошо раз в сезон проходить курс массажа, чтобы тело было благодарно вам за заботу и здоровье!

"Когда у тебя красивая ухоженная кожа, ты чувствуешь себя лучше, а значит и стройнее. Поэтому советую делать скрабы для тела, а также используйте увлажняющие крема после душа", - подытожила модель.

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Автор: Диана Могилевич