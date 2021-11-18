Юрий Горбунов, Святослав Гринчук и Тимур Мирошниченко убеждены, что быть папой – это сверхважная миссия мужчины.

Продюсер, ведущий "Танцы со звездами" Юрий Горбунов, ведущий "Твой день" Тимур Мирошниченко и ведущий ТСН Святослав Гринчук рассказали, как отреагировали на новость, что станут отцами и возник ли у них страх, чем папино воспитание отличается от материнского и как проводят время со своими детьми.

Эксклюзив опубликовали в специальном выпуске журнала "Натали.Kids".

Юрий Горбунов, победитель награды "Папа года 2019", вместе с женой Катей Осадчей воспитывает двух сыновей – 4-летнего Ивана и Данилы, который родился в августе этого года. Для Юрия быть папой - это сплошное счастье, которого он очень ждал, планировал и мечтал.

"Мы стараемся выходные все проводить вместе. У нас всегда вечерние прогулки на велосипедах с Иваном. Теперь еще с коляской Даниила. До того как Киев попал в красную зону, мы часто на выходные ездили в детский городок профессий в один из ТРЦ. На карантине не ходим. В этом ТРЦ есть различные аттракционы относительно будущих профессий. Дети могут быть и пожарными, и врачами, и полицейскими, и даже нарушителями, кем угодно. Вот Иван ужасно это любит. Там иногда проводим все выходные. И поэтому эти его желание: "Давай поедем на выходные в ТРЦ - это святое", - поделился ведущий.

Ведущий ТСН на "1+1" Святослав Гринчук вместе с женой Кристиной воспитывает 4-летнюю дочь Дзвинку, о рождении которой отреагировал довольно забавно. Жена до сих пор ему это припоминает.

Читайте такжеНастя Каменских попрощалась с прошлым в новой песне с молодым певцом (видео)"Кристина с меня смеется из-за это. Когда она сказала, что беременна - мое первое слово было: "Интересно!", Но это правда - прежде всего стало очень интересно. Как это будет? Сложно ли, весело? Так ли, как рассказывают друзья и показывают фильмы? Каким будет этот ребенок, как мы будем справляться с новой ролью. Что удастся вложить в малыша? Просто пришло осознание длиннющего и непредсказуемого квеста, который теперь должны пройти", - рассказал Гринчук.

По словам ведущего утренних новостей ТСН, в его семье есть определенное расписание дня, которого они стараются придерживаться, а также интересная традиция на празднование Дня рождения дочери.

"Дзвинка уже его хорошо знает и возмущается, когда, например, перед обеденным сном не слышит своей "законной" сказки. А перед тем как лечь спать вечером - мы обсуждаем каким был ее день сегодня: что запомнилось, что удалось, что понравилось. Каждый год на ее день рождения организовываем ей фотосессию, чтобы потом иметь память и сравнивать, как она менялась с течением времени. Также жена каждый год дарит ей маленький колокольчик. Дочь зовут Дзвинка, поэтому это символично. Скоро насобираем неплохую коллекцию", - сказал Гринчук.

Тимур Мирошниченко, который в этом году получил награду "Папа года 2021" вместе с женой Инной воспитывает 3-летнюю дочь Мию и сына Марко, которому в январе исполнится 2 года. Ведущий убежден, что мужчины могут заниматься абсолютно всеми обязанностями по воспитанию детей. И в его семье именно так.

"У нас никогда с женой не было распределения обязанностей на женские и мужские. Все что угодно, что не зависит от физиологии, я делал с первых дней появления на этот свет и Мии, и так же Марко. Сейчас вообще, когда жена ушла на новую работу и уходит в 5 утра из дома, то утром всех собрать в садик, накормить, одеть или вечером уложить спать, потому что жене надо раньше лечь, спокойно делаю я. И ничего страшного в этом точно нет", - отметил Мирошниченко.

Семейной традицией у Тимура Мирошниченко являются путешествия. Вместе с женой и с обоими своими детьми на первых месяцах их жизни куда-то летали, путешествовали. Мия впервые улетела, когда ей было полтора месяца, а Марко улетел, когда ему было три недели.

Но, как отметил ведущий, сейчас, из-за пандемического периода и плотных графиков, различных съемок и мероприятий не удается, возможно, в полном объеме проводить время с детьми, в путешествиях, как бы им этого хотелось. Но семья Мирошниченко не унывает, ведь уютные семейные вечера с настольными играми, просмотрами любимых фильмов и пиццей - никто не отменял, а перед сном обязательно чтение сказок Мии и Марко.

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Автор: Диана Могилевич