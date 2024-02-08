Актриса ответила на вопросы подписчиков.

Украинская актриса Анна Кошмал пообщалась с подписчиками в Instagram и ответила на самые интересующие их вопросы. Так, одна из девушек спросила, планирует ли знаменитость родить второго ребенка.

Ответ Кошмал был лаконичным. Она написала: "Ничего не планирую. Поживем - увидим".

Кроме того, девушка рассказала, соблюдает ли субординацию со своим сыном. По ее словам, ребенок перенимает модель поведения родителей, и будет уважать их тогда, когда они будут относиться к нему с уважением. Поэтому о субординации в ее отношениях с сыном и речи не идет.

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Кошмал написали, что она классная мама. На это знаменитость также ответила очень коротко: "Спасибо!"

Отметим, в 2017 году Анна Кошмал вышла замуж. Личность своего избранника она держит в секрете. Лишь иногда актриса публикует совместные с ним фото, но лица мужчины на них не видно.

В 2018 году Кошмал родила сына, которого назвали Михаилом.

Напомним, ранее Кошмал рассказала, как в Кишиневе над ней смеялись из-за отказа говорить на русском.

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