Ранее певица и модель признавалась, что давно мечтала научиться стрелять. Она очень жалела, что не овладела этим навыком до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Украинская певица и модель Даша Астафьева взяла руки оружие. В своем Instagram-блоге Даша показала видео, записанное в тире. Очевидно, там у девушки проходят тренировки.

"Война заставляет влюбляться во второй раз", - написала Даша.

Реакция соцсетей

Вот что поклонники звезды пишут в ответ на ее новое увлечение:

Видео дня

Ой, ну что за чудо-женщина! Красотка!

Опасная!

Ох и стойка! Профессионально!

Выстрел в сердце

Нет, Дашуля, возвращайся к рыбацким фотосессиям

Попробуй пневмат, ван лав

Настоящая украинка! И картошку чистит, и 10 из 10 выбивает

Отметим, в одном из своих предыдущих интервью Дарья призналась, что очень хотела бы научиться стрелять после войны.

"Первое, что я сделаю, когда закончится война, пойду учиться и обязательно приобрету себе оружие", - рассказывала артистка.

Даша Астафьева на войне

Модель после 24 февраля пошла волонтерить. Звезда, которая ранее снималась в качестве модели и пела на сцене, начала чистить картошку для благотворительных обедов.

Как призналась сама звезда, она была даже рада, что у нее не было детей к этому моменту, так как она не боялась сама оставаться в Киеве и каждый день с утра до ночи занималась полезным делом. Она сказала, что готова была даже сама взять в руки оружие, но, к сожалению, не имеет соответствующих навыков.

"Те русские, которые приходят в мою страну, – я не могу найти ни одной причины, чтобы их оправдать, когда рушат школы, убивают детей, бомбят онкоцентры. Конечно, таких людей я готова сама убивать. Я готова защищать тех, кто не может себя защитить", - говорила в одном из своих интервью Даша Астафьева.

Напомним, Астафьева высказалась о мужчинах, которые пытались тайно сбежать из страны.

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