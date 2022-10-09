Украинская певица и модель Даша Астафьева взяла руки оружие. В своем Instagram-блоге Даша показала видео, записанное в тире. Очевидно, там у девушки проходят тренировки.
"Война заставляет влюбляться во второй раз", - написала Даша.
Реакция соцсетей
Вот что поклонники звезды пишут в ответ на ее новое увлечение:
- Ой, ну что за чудо-женщина! Красотка!
- Опасная!
- Ох и стойка! Профессионально!
- Выстрел в сердце
- Нет, Дашуля, возвращайся к рыбацким фотосессиям
- Попробуй пневмат, ван лав
- Настоящая украинка! И картошку чистит, и 10 из 10 выбивает
Отметим, в одном из своих предыдущих интервью Дарья призналась, что очень хотела бы научиться стрелять после войны.
"Первое, что я сделаю, когда закончится война, пойду учиться и обязательно приобрету себе оружие", - рассказывала артистка.
Даша Астафьева на войне
Модель после 24 февраля пошла волонтерить. Звезда, которая ранее снималась в качестве модели и пела на сцене, начала чистить картошку для благотворительных обедов.
Как призналась сама звезда, она была даже рада, что у нее не было детей к этому моменту, так как она не боялась сама оставаться в Киеве и каждый день с утра до ночи занималась полезным делом. Она сказала, что готова была даже сама взять в руки оружие, но, к сожалению, не имеет соответствующих навыков.
"Те русские, которые приходят в мою страну, – я не могу найти ни одной причины, чтобы их оправдать, когда рушат школы, убивают детей, бомбят онкоцентры. Конечно, таких людей я готова сама убивать. Я готова защищать тех, кто не может себя защитить", - говорила в одном из своих интервью Даша Астафьева.
Напомним, Астафьева высказалась о мужчинах, которые пытались тайно сбежать из страны.