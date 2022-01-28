Петрожицкая призналась - была уверена, что эти звания уже давно отменили.

Украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая стала известна многим украинцам после главной роли в сериале "Папик", рассказала как восприняла новость о присуждении ей звания "Заслуженной артистки Украины".

Об этом Петрожицкая рассказала в интервью КП. Актриса вспомнила, что первым ее поздравил ведущий Юрий Горбунов.

"Он отправил скриншот сайта, где публикуют указы, и написал: "Вітаю!" Потом Андрей Яковлев написал. И я начала смеяться. А дальше все стали кидать ссылку на указ. Моя первая реакция была: за что?", - призналась актриса.

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"Я всегда гордилась, когда говорила, что мой папа - заслуженный артист Украины. Но когда про меня такое говорят, мне очень странно. Я сейчас всегда смеюсь, когда меня представляют как заслуженную артистку Украины. Мне неловко. Это приятно, но, кажется, будто я несу очень большую ответственность, - рассказала звезда.

Дарья также пошутила, что иногда переживает из-за того, что ее "очень много" и это может зрителю надоесть. На вопрос, хотела бы она получить звание "Народной артистки Украины", актриса ответила, что не знает.

"Представьте, народный артист Украины Станислав Боклан и народная… я. Ну это странно. У нас актеров знают только те люди, которые смотрят сериалы или фильмы. Если назвать актеров Украины, которых точно все знают, - это Станислав Боклан и Ольга Сумская. Я с заслуженной не могу пока свыкнуться, но искренне стараюсь соответствовать", - добавила она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня кино раздал награды украинским актерам за значительный личный вклад в развитие киноискусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство.

Так, 30-летняя актриса Дарья Петрожицкая получила звание заслуженной артистки Украины. Также в список попали Ольга Сумская (Орден княгини Ольги 3 степени), Юрий Горбунов (орден "За заслуги" 3 степени), Станислав Боклан (орден "За заслуги" 3 степени).

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