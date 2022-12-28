Сообщается, что травмировался он во время спортивной тренировки.

Известный украинский телеведущий Андрей Бедняков получил травму во время занятия спортом. Он поделился в своем блоге снимком правой ноги. Видно, что конечность очень сильно отекла.

Деталей Бедняков не уточнил, однако снимок иронично прокомментировал: "Спорт – зло. Мое экспертное мнение".

Затем в своем блоге шоумен добавил, что ему пришлось обратиться к врачам. Также он опубликовал снимок правой ноги, которую загипсовали.

Видео дня

"Берите маркеры, будете расписывать", – пошутил Андрей.

Напомним, на днях Андрей Бедняков рассказал своим подписчикам, что оккупанты в его родном городе Мариуполь хотят снести очень важное место для горожан - дом с часами. Экс-ведущий шоу "Орел и решка" добавил, что каждый мариуполец хоть раз назначал встречу под часами или приходил на нее.

Артист заверил, что как бы захватчики не старались уничтожить украинские города, мы обязательно вернемся домой и все отстроим.

Также УНИАН писал, что Бедняков показал на примере одного дома, как россияне пытаются казаться хорошими. Он опубликовал снимок многоэтажки, на которой раньше красовался мурал с девочкой и мишкой.

Вас также могут заинтересовать новости: