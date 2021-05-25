Актриса предстала в белом наряде.

Украинская актриса Ирина Сопонару обнародовала на своей страничке в социальной сети Instagram новый кадр.

Она предстала в белых штанах, кардигане и надела черную шляпу. Также под такой образ Сопонару подобрала топ, который оголял ее животик. Отметим, что Ирина может похвастаться красивой фигурой.

"Стильно", "Красавица", "Как всегда, богиня", "Пушка-ракета", "Потрясающе", - комментируют фото поклонники.

Кто такая Ирина Сопонару:

Ирина играла в КВН, театре и даже снималась в откровенной фотосессии Maxim

Очень любит читать книги, танцевать и водить автомобиль

Также она играет в "Лиге смеха" за команду "Винницкие"

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Автор: Диана Могилевич