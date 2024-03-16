Пара уже год не вместе.

Победитель шоу "Танцы со звездами" и хореограф Макс Леонов откровенно рассказал об изменениях в личной жизни. Как стало известно, он расстался со своей супругой Юлией после 11 лет брака.

В интервью CK Life Леонов рассказал, что их отношения с гражданской супругой перестали развиваться, а последний год отношений он и вовсе ей изменял. Поэтому они приняли решение расстаться.

"Мы уже почти год не живем вместе. Разошлись. 11 лет были вместе. Накопилось много вопросов. Нет развития. Это все сложно, конечно, но нужно двигаться дальше и развиваться", - сказал Леонов.

Он добавил, что измена - это был первый рычаг, который начал разрушать их отношения.

Сейчас, по его словам, у них с экс-возлюбленной вообще нет ничего общего.

Напомним, ранее Макс Леонов рассказал, что изменил своей супруге с партнершей по танцам. Они познакомились в Киеве. Тогда Макс чувствовал себя никем, а та женщина ему помогла, в том числе финансово.

Вскоре пара разорвала отношения, а Леонов сделал предложение Юлии. Они начали готовится к свадьбе, но она так и не состоялась.

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