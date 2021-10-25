Звезда и ее сын натурализировались указом Путина.

Аргентинская певица и актриса Наталья Орейро и ее сын получили российское гражданство, документы на которое она подала в прошлом году.

Об этом говорится на сайте официальных правовых актов.

25 октября стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о натурализации 44-летней Орейро и ее сына Мэрлина от лидера рок-группы Divididos Рикардо Мольо.

О планах Натальи Орейро получить гражданство РФ стало известно в 2020 году. По ее словам, она захотела это сделать после выступления на российском телевидении.

Читайте такжеЭкс-нардеп Онищенко получил российское гражданствоВскоре она заявила, что подала документы на натурализацию в посольство России в Аргентине. При этом певица неоднократно признавалась, что не собирается жить в РФ - ее шаг является данью уважения ее российским поклонникам.

Как уже сообщал УНИАН, лидеру немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну тоже могут дать российское гражданство. Этот вариант всерьез рассматривается в Госдуме.

Кроме того, в сентябре скандальный украинский боксер Иван Редкач тоже заявил, что принял предложение России стать гражданином этой страны за 500 тысяч долларов.

Автор: Станислав Кожемякин