Актриса признала, что ей довольно странно видеть себя в новом образе.

Известная актриса и звезда "Сватов" Анна Саливанчук поделилась с фанами новостью. Она решилась на смелый эксперимент с внешностью.

Актриса решила изменить прическу. Раньше она носила длинные волосы, которые были окрашены в сложной технике "балаяж" - цвет переходил от темного к светлому, как будто "растягиваясь" по длине.

Сейчас же актрисе сделали темный цвет волос, а также немного убрали длину. Кроме этого, Саливанчук обновили "гривку". Актриса не скрывает, что давно не возвращалась к своему натуральному цвету, а потому ей очень непривычно.

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"Вот такая я сейчас. В одном цвете. Это мой натуральный. Совсем необычная для меня прическа. Цвет мне очень нравится. А вот прическа... Я люблю свою челку, свой объем, но коллеги говорят, что это меня старит. А мне скоро 38, поэтому я хочу быть молодой и красивой... Мне непривычно очень", - признала Саливанчук.

Актриса объяснила, что с новой стрижкой ей следует выравнивать волосы, а не делать локоны. Впрочем, она пока не может отказаться от любимых кудрей.

"Не могу привыкнуть, но мне нравится", - рассказала Саливанчук.

Также актриса показала, какие прически она носила в прошлом. Саливанчук была как с длинными, так и с довольно короткими волосами. Впрочем, она отметила, что всегда любила объем.

Напомним, недавно с Саливанчук случился курьез прямо перед спектаклем. Она могла остаться без своего наряда, ситуация была довольно забавной.

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