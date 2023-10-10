Она была пятым ребенком в семье из 11.

Телеведущий Константин Грубич с теплом вспоминает Матвиенко Нину Митрофановну, которая ушла из жизни 8 октября 2023 года. Он говорит, что она всегда поражала его искренностью и простотой, несмотря на то, что у нее было довольно сложное детство.

В комментарии "Обозревателю" он рассказал, что Матвиенко родилась в Житомирской области, она была пятым ребенком в семье. Их домик находился на окраине, жили они достаточно бедно.

По словам Грубича, Нина Митрофановна даже какое-то время жила в интернате. Однако несмотря на все жизненные испытания она оставалась ребенком в душе.

Видео дня

"Я не был ее другом – Нина Митрофановна принимала участие во многих наших проектах. Когда снимали "Смачну країну", приехала в гости к Саше Пономареву, такой формат был: артист приходит к коллеге, а тот кормит. В рамках проекта мы ездили на родину наших героев. Так я побывал в селе Неделище Житомирской области. Снимали дом, где Нина родилась. Это был 2006 год. Домик небольшой, стоит на краю села. В этом доме выросло 11 детей, Нина была пятой. Детство у нее было непростое – какое-то время жила в интернате. Об этом она вспоминала с болью", - рассказал Грубич.

Кроме того, Грубич вспомнил, что несколько раз был в гостях у Матвиенко во время съемок разных программ. Он говорит, что она была очень хозяйственной женщиной и любила много разговаривать и шутить.

Смерть Нины Матвиенко

8 октября стало известно о смерти народной артистки Украины Нины Матвиенко. Ее родные не разглашают причину смерти. Однако коллеги артистки намекнули, что последнее время она боролась с тяжелой болезнью.

Прощание с великой артисткой состоится в среду, 11 октября. Все желающие провести ее в последний путь соберутся в филармонии в 11:00.

Вас также могут заинтересовать новости: