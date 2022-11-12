В окружении актера уверяют, что это не связано с войной в Украине.

Получивший российское гражданство французский актер Жерар Депардье закрывает продюсерский центр в России "из-за паузы в проектах".

"Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя. Новая структура может быть открыта, когда будет больше конкретики по проектам", – заявил друг и продюсер актера Арно Фрилли, пишут росСМИ.

Он заверяет, что данное решение о закрытии центра "ни в коем случае" не связано с развязанной Россией войной против Украины.

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"Что касается Жерара, то он по-прежнему очень мотивирован на участие в проектах в России", – заявил Фрилли.

Он также сообщил, что приостановлена работа и над фильмом об эскадрилье "Нормандия – Неман".

Жерар Депардье получил российское гражданство

В 2012 году Депардье получил российское гражданство. Случилось это после того, как актер роль Распутина в одноименном фильме.

Депардье заявил, что "любит Путина, Россию и ее демократию".

В 2015 году Жерар Депардье попал в список актеров, которые угрожают нацбезопасности Украины.

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