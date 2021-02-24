Актриса обвиняет Депардье в изнасиловании и нападении на нее в августе 2018 года.

Французская прокуратура предъявила 72-летнему актеру Жерару Депардье обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении 20-летней актрисы в 2018 году.

Читайте также"Втянул меня в измену": певица Сиа обвинила актера ЛаБафа в насилииОб этом пишет AFP.

Девушка заявила на актера в тот же год, но уже в 2019-м расследование дела прекратили из-за отсутствия доказательств.

После жалобы актрисы летом 2020 года дело возобновили.

Адвокат Депардье заявил, что актер находится под судебным надзором. Он полностью отвергает обвинения.

Обвинение Депардье в изнасиловании

В 2018 году 22-летняя летняя французская актриса обвинила скандального актера Жерара Депардье в изнасиловании и сексуальном насилии.

Согласно материалам дела, Депердье дружил с отцом потерпевшей и предложил ей помощь в карьере.

По утверждению девушки, преступления были совершены 7 и 13 августа в особняке Депардье, где у них должна была пройти репетиция.

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Автор: Людмила Жерновская