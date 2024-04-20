Он не поддерживает пластические операции девушки.

Жена украинского певца Виктора Павлика – Екатерина Репяхова – призналась, что мужчина угрожал ей расторжением брака. А все потому, что ему не нравятся ее изменения во внешности благодаря операциям. В прошлом году она сделала ринопластику и липофилинг подбородка.

29-летняя блоггерша отмечает, что слышала угрозы разводом, но это ее не останавливало.

"Когда-то он мне говорил, если сделаешь то или другое, то я подам на развод... Но не разводится, понятное дело. Он думал, что это будет работать, но не работает. Трудно, привыкает. Я его долго готовлю морально. Я не советуюсь, я ставлю перед фактом и все", - поделилась девушка в интервью для "ЖВЛ".

И несмотря на критику мужа, блогерша все равно думает о следующей операции. На этот раз она хочет сделать маммопластику.

"Я бы еще сделала грудь, но это уже после второй беременности. Это уже не горит. Возможно, когда-то, но сейчас в приоритете другое", - добавила она.

К слову, недавно жена Виктора Павлика призналась, что хочет еще детей от Виктора Павлика. Екатерина мечтает о дочери. Сейчас супруги воспитывают сына Михаила, которому скоро будет три годика.

Напомним, ранее Екатерина Репяхова рассказала, общается ли с дочерью Виктора Павлика.

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