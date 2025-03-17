Пара вместе более трех лет.

Украинский певец Алексей Завгородний, который известен по сценическому имени Позитив, и его жена Юлия Сахневич рассказали о своих отношениях.

Не секрет, что артист долгое время скрывал изменения в личной жизни. В частности, он не говорил публично о романе с танцовщицей, на которой тайком женился в прошлом году. Однако, после рождения общей дочери супруги больше говорят о личном. Недавно влюбленные ответили, будут ли устраивать громкую свадьбу.

"Пока что мы планируем растить ребенка здоровым и в любви. Свадьба уже была, мы двое разведенных", - рассказал Алексей и Юлия в проекте "Тур звездами".

Видео дня

Пара также добавляет, что не планирует венчаться, ведь не видит в этом смысла. А вот на вопрос, бывают ли у них ссоры ответили так:

"Нет, у нас нет конфликтов, потому что если люди нормально общаются между собой, то они открыто друг к другу приходят и говорят. Например, я подхожу к Алексею и говорю, что, вижу, он грустный: "Поделись со мной, расскажи мне". Это самое главное, на чем должны держаться отношения, ты открыто и откровенно говоришь со своей половинкой, делишься".

К слову, Алексей и Юлия находятся в отношениях более трех лет. В конце прошлого года у них родилась общая дочь, которую назвали Марией.

Напомним, ранее Позитив рассказал об отношениях с женой Юлией Сахневич и как они распределяют между собой бытовые обязанности.

Вас также могут заинтересовать новости: