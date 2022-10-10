Екатерина Репяхова рассказала, что месяц не будет видиться со своим мужем.

Супруга украинского музыканта Виктора Павлика рассказала, что вместе с сыном уезжает на море, по пути к которому заедет к родственникам. Поэтому с мужем она не будет пока видеться.

"Впереди месяц разлуки с папой. Будем скучать", - написала Екатерина Репяхова на своей странице в Instagram.

На этот пост отреагирова и сам Павлик, лаконично написав: "Грустно".

Видео дня

Напомним, в июне 2022 года младшему сыну Виктора Павлика - Михаилу - исполнился один годик. Звездные родители устроили малышу праздник в Ивано-Франковске.

Позже Екатерина Репяхова заинтриговала поклонников вероятной второй беременностью. Сначала она пожаловалась на боли в груди. Подписчики предположили, что это может быть из-за беременности. Катя не стала отрицать это и предположила, что ей следует проверить эту версию.

Вас также могут заинтересовать новости: