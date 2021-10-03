Алеся Бацман показала летнее фото с отпуска.

Супруга украинского телеведущего Дмитрия Гордона, журналистка Алеся Бацман сегодня, 3 октября, отмечает свое 37-летие.

В честь праздника девушка обнародовала в своем инста-блоге откровенное фото в слитном купальнике, "изюминкой" которого стало глубокое декольте. Также Бацман надела солнцезащитные очки и сделала высокий хвост.

В кадре она сидит на скале на фоне моря. Стоит отметить, что у Алеси стройная фигура. Вероятно, она регулярно занимается спортом.

"Вы - волшебная, и пусть в вашей жизни все будет волшебно", "Шикарно выглядишь", "Вы - пример женщины для подражания", "Русалочка", "Красотка", - пишут фаны в комментариях.

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Алеся Бацман - украинская журналистка, телеведущая, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН". Также она развивает свой YouTube-канал "Алеся Бацман", на который подписаны уже более 100 тысяч людей.

Алеся состоит в браке с Дмитрием Гордоном. У них есть трое детей - Санта, Алиса, Лиана.

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Автор: Диана Могилевич