Советник Офиса президента и главный "антистресс" украинцев воспитывает троих детей.

Советник Офиса президента Алексей Арестович воспитывает троих детей. От первого брака у него есть 18-летняя дочь Аэлита. В интервью программе "У ліжку" у политика спросили, хочет ли он еще детей. Арестович признался, что немного устал, поэтому сейчас мечтает о внуках.

"Нет, теперь только внуки. Я до войны, помню, лез в каком-то очередном детском лабиринте, съезжал с горки, падал в эти шарики и тут вдруг поймал себя на мысли, что делаю это 18 лет подряд. Старшей дочери 18 лет. Я немного устал. Подожду внуков", - сказал Алексей.

Отметим, Алексей Арестович дважды женат. Его первая жена - человек непубличный, информации в сети о ней практически нет. Вторую супругу зовут Анастасия. Она - директор по развитию в одном из издательств. Супруги воспитывают двоих детей.

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К слову, после 24 февраля, когда Арестович стал часто записывать обращения и появляться на экранах, у него появилось достаточно много поклонниц. Жена политика призналась, что большое количество фанаток ее только радует.

"В нашей личной жизни имеют значение определенные ритуалы. Несмотря на войну, мы пытаемся найти время друг для друга. Мы можем встретиться в хорошем месте и вместе пообедать. Романтика присутствует во всем — от объятий до искренних разговоров", - говорила Анастасия Арестович в одном из интервью.

Напомним, жена Арестовича рассказала, как он занимался экзорцизмом.

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