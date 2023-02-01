Сейчас президент вообще не думает о материальных вещах.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно отметил свое 45-летие. После дня рождения он дал интервью британскому телеканалу, в котором рассказал, о каком подарке мечтает.

По словам Зеленского, до полномасштабного вторжения России в Украину у него было все, поэтому говорить о материальных вещах он считает неуместным. Но все же есть то, чего президент очень хочет.

"Конечно, если бы наши военные смогли деоккупировать какое-то маленькое село, это было бы прекрасно. Потому что это так сложно! Они могут пройти 100, 300, 500 метров и потом 300 метров назад, а потом вновь 500 метров вперед. Поэтому для меня самый лучший подарок - это наше движение вперед", - признался Зеленский в интервью Sky News.

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Также он ответил, не потерял ли чувство юмора за время большой войны. По его словам, юмор делает нас людьми.

"Юмор, когда ты можешь немного пошутить, показывает, что с тобой все в порядке", - добавил президент.

Напомним, ранее астролог составила гороскоп для Зеленского на его "личный новый год".

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