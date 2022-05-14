За час до начала конкурса президент обратился к украинцам и миру.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев и мир поддержать группу Kalush Orchestra, которая сегодня в Турине представляет нашу страну на международном песенном конкурсе. Короткое видеообращение глава государства опубликовал у себя в Telegram.

"Совсем скоро в финале "Евровидения" континент и весь мир услышат наше родное слово. Верю, что в конце концов этим словом будет победа! Европа, голосуй за Kalush Orchestra - №12! Болеем за наших! Болеем за Украину!", - написал президент.

Отметим, директор Kalush Orchestra рассказал, что группе запретили на Евровидении 2022.

Также УНИАН ведет онлайн-трансляцию конкурса.

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