Певец поделился ужасающими кадрами разбитого центра Харькова.

Украинский певец Владимир Дантес показал в своем Instagram-блоге ужасающие кадры разбитого оккупантами центра Харькова. Исполнитель, родившийся в этом городе, отметил, что в районе, руины которого видны на записи, он провел 14 лет своей жизни.

"Это место, в котором я рос. Именно в этом районе я прожил до 14 лет. А потом (до 20 лет) по этой дороге ходил и ездил к бабушке и в бурсу. Я никогда не найду ответ на вопрос: "За что?". До конца жизни я буду считать, что это геноцид", - написал в своем блоге украинский музыкант.

Отметим, ранее Владимир Дантес отдал волонтерам свою машину. Элитный электрокар Tesla сейчас помогает доставлять гуманитарную помощь.

"Я свою Tesla отдал волонтерам. Она рассекает по Киеву, развозит броники, детям еду. Ну, кайф. А обо всем остальном я не буду говорить, потому что не могу", - ранее рассказал Дантес.

Напомним, Надежда Дорофеева сегодня официально подтвердила роман с Михаилом Кацуриным. Если раньше это было только на уровне слухов и догадок, то сейчас певица показала кадр, на котором нежно обнимается с мужчиной. Возможность оставлять комментарии к этой публикации она ограничила.

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