Сейчас певица тщательно следит за фигурой.

Популярная украинская певица Тина Кароль показала архивное фото и поразила своим похудением.

Не секрет, что 39-летняя артистка сейчас активно занимается спортом и йогой. Тина также стоит в планке почти час, следит за своим сбалансированным питанием и имеет непревзойденную фигуру.

Но недавно в своем Instagram Кароль опубликовала коллаж. На нем она сравнила свой внешний вид сейчас и много лет назад до похудения. Сколько лет звезде на архивной фотографии - неизвестно, но заметно, что лицо Тины сильно изменилось в последнее время.

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Сама же артистка решила не подписывать фото, а лишь добавила смайлик с двумя пальцами вверх.

К слову, какой вес сейчас у Кароль - она не написала. Однако известно, что ранее Тина рассказывала, что больше всего за всю жизнь весила 80 килограммов и это не во время беременности. Также, по словам певицы, она склонна к полноте, поэтому тщательно следит за своей фигурой.

Напомним, недавно популярный украинский певец Dima Prokopov избавился от 30 лишних килограммов и раскрыл секрет похудения. Такого результата мужчина достиг всего за 4 месяца.

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