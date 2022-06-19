Известный украинский телеведущий и его супруга Катя Осадчая до этого дня публиковали снимки младшенького только со спины или сбоку.

Телеведущий и продюсер Юрий Горбунов в день отца 19 июня опубликовал фото с сыновьями Иваном и Данилом. Лица младшего ребенка звездные супруги до этого времени не показывали в СМИ, однако сейчас сделали исключение.

На кадрах, опубликованных в Instagram, мальчишки сидят у Юрия на руках. Данил сначала смотрит на папу, а потом повернулся лицом на камеру. Видимо, фотографии делала мама Екатерина Осадчая.

"Мои ребята! Наша с мамой гордость, сила и опора! Это так ответственно - быть папой! Я люблю вас! Спасибо, что вы есть! Победы и мира всем нам! С днем отца", - подписал Юрий Горбунов свою публикацию.

Напомним, в день отца 2022 УНИАН рассказал о пяти звездных мужчинах, которые блестяще справляются со своей ролью в воспитании детей. Среди них певец Виктор Павлик, юморист Евгений Кошевой, телеведущий Юрий Горбунов и другие.

Также УНИАН писал, что дочь Кошевого сделала папе сюрприз и сама не смогла сдержать слез.

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