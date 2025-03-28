Мужчина долгое время не участвовал в шоу и не выступал на сцене.

Украинский юморист и звезда "Лиги смеха" Александр Венедчук, который ранее рассказывал о кровоизлиянии в мозг, впервые показался на публике.

Мужчина проходил длительную реабилитацию после операции. И теперь Александр постепенно возвращается к привычной жизни, ведь соскучился по коллегам и зрителям.

"Я появился сегодня здесь, во-первых, потому что я очень-очень сильно соскучился по пацанам и по вам. Были вечерние передачи и была викторина онлайн, когда мне звонили, спрашивали, как у меня дела. Я решил сегодня прийти и ответить на некоторые вопросы и наконец-то увидеться - не лично, полуживой, типа через камеру, но уже не через телефон", - сказал юморист в шоу "Ветераны космических войск".

Видео дня

Венедчук добавил, что решил сменить образ. В частности, мужчина теперь будет носить шапку на голове.

"Когда я смотрю в зеркало - типа шапка и шапка, а вот когда я ее снимаю, тогда я вспоминаю, когда на меня лепили всевозможные парики там, где я коротко стриженый", - отметил Александр.

К слову, 31-го января у актера произошло кровоизлияние в мозг. Оно начало провоцировать у него потерю сознания и сильные судороги тела. Поэтому врачи делали хирургическое вмешательство.

"Я жив, крови больше нет, судорог нет, но нет и 20% черепной коробки - вот коротенький экскурс этого дня", - писал ранее о своем состоянии мужчина.

Напомним, ранее актриса Ольга Сумская пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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