Знаменитость впервые показала своего нового избранника.

Украинская снайперша, полицейская в декрете Евгения Эмеральд, которая в 2023 году скандально развелась с мужем-военным, сообщила об изменениях в личной жизни. Знаменитость закрутила новый роман и показалась со своим бойфрендом.

Новыми романтическими кадрами Эмеральд поделилась на своей странице в Instagram. В частности, на опубликованных кадрах женщина показалась с загадочным мужчиной, имени которого не раскрывает. На снимках парочка предстала в объятиях. На фото видно, что Евгения очень счастлива рядом с новым возлюбленным.

Снайперша не стала раскрывать никаких подробностей, кем работает ее избранник и как долго они находятся в отношениях. Она лишь коротко подписала фото: "Я все сказала".

Видео дня

На кадрах мужчину полностью не видно. Звезда лишь частично засветила лицо любимого и его спину. Она оставила отметку о своем местонахождении, судя по которой, влюбленные сейчас вместе находятся в Вене, Австрия.

Как известно, Эмеральд два года назад объявила о разводе с экс-супругом - военным Евгением Стипанюком. Пара поженилась в 2022-м, но не смогла сохранить брак. Оказалось, что их совместная жизнь была полна страданий и сложностей. Евгения после развода обвинила бывшего в физическом насилии. Также она признавалась, что Стипанюк, кроме того, что бил ее, также изменял и насиловал других женщин.

Между экс-супругами была длительная судебная тяжба. У них есть общая годовалая дочь Афина, которую полицейская воспитывает самостоятельно, поскольку отец не участвует в ее жизни. Также у женщины есть дочь Жасмин от предыдущих отношений.

Напомним, ранее Евгения Эмеральд раскритиковала экс-супруга за видео с фронта. На нем мужчина показывает в каких условиях находится сейчас в Донецкой области и отвечает на упреки бывшей, что он не воюет нормально.

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