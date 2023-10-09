О причинах их расставания она расскажет позже.

Украинская защитница Евгения Эмеральд, получившая известность как Жанна д'Арк, разводится с мужем Евгением Стипанюком. Девушка уже неоднократно намекала на то, что они уже не вместе, однако сейчас подтвердила это окончательно.

"Официально. Это – развод. Многие из вас и так все понимали, но я устала молчать. К сожалению, причина не в банальной разнице в характерах или в бытовых ссорах. Она гораздо серьезнее. Потом вы все узнаете и поймете мои поступки", - написала Эмеральд в Instagram.

Она добавила, что является свободной женщиной, однако расторгнуть брак официально пока не может. Согласно законодательству Украины, продолжила снайперша, супругов не могут развести, пока ребенку не исполнится один год.

Видео дня

"Но главное, что я чувствую себя просто свободной. Прошу отнестись с уважением", - подытожила защитница.

Напомним, год назад Евгения Эмеральд вышла замуж на фронте за Евгения Стипанюка. Вскоре у них родилась дочь Афина. Однако через какое-то время после рождения ребенка Эмеральд намекнула, что рассталась с мужем. Она сказала, что не все то золото, что блестит.

Позже поклонники вновь забили тревогу. Стипанюк опубликовал фото детской комнаты и сказал, что ждет свою малышку. В то же время Эмеральд заявила, что никто не сможет забрать у нее дочь.

Вас также могут заинтересовать новости: