Бывшая военная Евгения Эмеральд, которая несколько месяцев назад громко рассталась с военным Евгением Стипанюком, раскритиковала его видео с фронта. На нем мужчина показывает в каких условиях находится сейчас в Донецкой области и отвечает на упреки бывшей относительно того, что он не воюет нормально.
Евгения удивилась такому контенту и прокомментировала эту ситуацию в инстаграме так:
"Ну, уж такие показательные видосы. Каждый человек даже не военный, он просто поймет, что это плохой фейк. Вырыл ямку маленькой лопаткой, чтобы мы подумали, какой он молодец. Мне стыдно, что я была с ним", - сказала женщина.
Она добавила, что военнослужащий, который с самого утра копает окопы, не может иметь такой опрятный вид. Но, по ее словам, бывший этого не понимает.
"Неужели человек не понимает, как выглядит военный, который с 6 утра копает окопы и блиндажи. В таком чистеньком халатике, как минимум это невозможно просто", - подчеркнула она.
Также Эмеральд отметила, что блиндаж должен быть свежим, а на нуле все ходят только в касках.
Кстати, ранее Евгения рассказывала, что Стипанюк часто бывает в Киеве, в то время, как якобы воюет.
Напомним, Евгения и Эмеральд и Евгений Стипанюк познакомились на фронте. Впоследствии сыграли свадьбу, а после рождения общей дочери решили разойтись. Женщина рассказывала об абьюзивных действиях со стороны своего бывшего мужа.