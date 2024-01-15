Женщина не сдерживала своих эмоций.

Бывшая военная Евгения Эмеральд, которая несколько месяцев назад громко рассталась с военным Евгением Стипанюком, раскритиковала его видео с фронта. На нем мужчина показывает в каких условиях находится сейчас в Донецкой области и отвечает на упреки бывшей относительно того, что он не воюет нормально.

Евгения удивилась такому контенту и прокомментировала эту ситуацию в инстаграме так:

"Ну, уж такие показательные видосы. Каждый человек даже не военный, он просто поймет, что это плохой фейк. Вырыл ямку маленькой лопаткой, чтобы мы подумали, какой он молодец. Мне стыдно, что я была с ним", - сказала женщина.

Видео дня

Она добавила, что военнослужащий, который с самого утра копает окопы, не может иметь такой опрятный вид. Но, по ее словам, бывший этого не понимает.

"Неужели человек не понимает, как выглядит военный, который с 6 утра копает окопы и блиндажи. В таком чистеньком халатике, как минимум это невозможно просто", - подчеркнула она.

Также Эмеральд отметила, что блиндаж должен быть свежим, а на нуле все ходят только в касках.

Кстати, ранее Евгения рассказывала, что Стипанюк часто бывает в Киеве, в то время, как якобы воюет.

Напомним, Евгения и Эмеральд и Евгений Стипанюк познакомились на фронте. Впоследствии сыграли свадьбу, а после рождения общей дочери решили разойтись. Женщина рассказывала об абьюзивных действиях со стороны своего бывшего мужа.

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