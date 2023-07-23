Певица поздравила хореографа с днем рождения.

Украинская певица Ирина Билык в очередной раз подогрела слухи о воссоединении с хореографом Дмитрием Коляденко. Она публично призналась ему в любви. По словам певицы, она знает артиста уже много лет, но он всегда для нее интересен.

Такие признания Билык сделала вчера, 22 июля, в честь дня рождения Коляденко. Хореографу исполнилось 52 года.

"Сколько лет я тебя знаю, Дима, ты всегда был интересен для меня во всем! Прежде всего я схожу с ума от твоей увлеченности этим иногда странным миром! Ты любишь людей и я люблю тебя за это! Ты чудо - мастер и актер! С днем Рождения, мой любимый!" - написала Билык на своей странице в Instagram.

Видео дня

Также певица показала совместное фото с хореографом. На фотографии они позировали в забавных "шляпах" из полотенец. Билык и Коляденко проводят вместе много времени.

Сам хореограф уже отреагировал на пост певицы. В комментариях он написал: "Люблю!".

Комментаторы присоединились к поздравлениям Коляденко. Они не только желают ему здоровья и счастья, но и спрашивают его об отношениях с Билык. Фаны считают, что артисты снова вместе. Они пишут:

"Вы действительно пара... Созданные друг для друга, как с какой-то другой планеты, космические такие! Любви вам"

"Поздравляю! Дима - это любовь Ирины"

"Как красиво! Рада за вас обоих, что вы вместе. С днем рождения!".

Что известно об отношениях Билык и Коляденко

Певица встречалась с хореографом с 2003 по 2006 годы. По словам Коляденко, он несколько раз делал Билык предложение, однако до свадьбы так и не дошло.

В 2022 году артисты снова начали работать вместе. Они находятся за границей и дают совместные концерты. Кроме этого, Билык и Коляденко регулярно намекают на то, что снова сошлись. По словам певицы, она и Коляденко любят друг друга, проводят время и иногда вместе завтракают.

Вас также могут заинтересовать новости: