Первым "заигрывать" начал хореограф.

Украинская певица Ирина Билык и хореограф Дима Коляденко подогрели слухи о воссоединении. Сначала они вместе отправились в Прагу, а теперь раззадоривают сеть своими "горячими" фото из прошлого.

Первым на провокацию пошел Коляденко. Он разместил в Stories коллаж с фото, на которых он позирует с Билык. Снимки были сделаны во времена, когда пара была официально вместе. Между ними кипела страсть, это сложно не заметить.

"Парочка: Мартин и Одарочка", - написал Коляденко.

Видео дня

Вскоре "горячие" фото заметила и Билык. Она репостнула снимки с Коляденко и сопроводила их своей новой романтической песней. В ней поется о любви и о том, что певице мало слова "люблю", ведь ее избранник для нее - весь мир.

В сети принялись активно обсуждать намеки Коляденко и Билык. Пользователи считают, что пара могла уже давно воссоединиться.

Отношения Билык и Коляденко

Певица Ирина Билык и хореограф Дмитрий Коляденко были в отношениях с 2003 по 2006 годы. За их романом наблюдала вся Украина, однако они расстались. Коляденко признавался, что он несколько раз делал Билык предложение руки и сердца. Певица не отказывалась, брала кольца, но до свадьбы так и не доходило. После Коляденко Билык состояла в отношениях с Дмитрием Дикусаром. Также она состояла в браке с Асланом Ахмадовым. В этих отношениях у певицы появился сын. В 2021 году Билык объявила, что она расстается с Ахмадовым.

В прошлом году Коляденко и Билык начали интриговать фанатов. Они стали часто проводить время, давать совместные концерты. Также они снимали романтическое видео в Праге.

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