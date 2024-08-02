Большие доходы позволили знаменитости приобрести несколько квартир в столице.

Известный украинский ведущий, а сейчас волонтер и общественный деятель Сергей Притула, который ранее впервые показал двух дочерей, вспомнил свою успешную карьеру на телевидении. Звезда рассказал о своих доходах до полномасштабного вторжения.

Как известно, карьеру телевизионщика Притула начал в далеком 2008 году. Тогда он работал на "Новом канале". Первой программой, которую Сергей вел вместе с Александром Педаном и Ольгой Фреймут, был знаменитый "Подъем".

После этого проекта его популярность росла и он участвовал во многих известных проектах, в частности, "Файна Юкрайна" и "Кто сверху?".

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В интервью изданию "Укринформ" волонтер рассказал, что на пике своей славы он был ведущим одновременно семи программ на трех телеканалах. Как поделился знаменитость, его годовой доход составлял 150 тысяч долларов, а это более 4 миллионов гривен. Несколько лет назад это позволило ему стать владельцем сразу 3 квартир в Киеве.

"Ну, это были достаточно хорошие деньги, учитывая прошлые годы. Скажем так, стоимость этих трех квартир, которые были приобретены в 2020 году, - меньше, чем был мой годовой заработок на "Новом канале"... Ну, квартиры вышли, кажется - 4,1. Для меня в те времена это абсолютно вменяемая, подъемная, нормальная цифра. Отработать на "Новом канале", начиная с "Подъема", "Файна Юкрайна", "Кто сверху" и так далее. Каждый год у меня было как минимум три проекта на "Новом", а вот, кажется, в 2018-м я вел семь проектов на трех каналах - "ICTV", "СТБ" и "Новый", - отметил общественный деятель.

К слову, после 24 февраля 2022 года Притула объявил, что он уходит с телевидения. Тогда шоумен посвятил себя благотворительности и даже основал собственный фонд. Уже более 2 лет волонтер собирает средства на нужды ВСУ и помогает украинским воинам.

Напомним, ранее Сергей Притула высказался о Руслане Ханумаке, который сбежал за границу во время войны. Волонтер раскритиковал артиста.

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