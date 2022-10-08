Наши знаменитости не прошли мимо такого события.

Украинцы массово начали постить мемы после новостей про взрыв на Крымском мосту. Знаменитости решили не оставаться в стороне и тоже высказали свое мнение.

Андрей Бедняков

Уроженец Мариуполя нарисовал картинку моста в огне и написал: "Упс, а почему именинник свечи не задувает?"

Это отсылка к тому, что днем ранее президент страны агрессора Владимир Путин праздновал свой день рождения. Правда, в этот день почти весь мир желал ему скорейшей смерти.

Видео дня

Слава Демин

Ведущий "ЛюксФМ" опубликовал кадры, сделанные очевидцами после взрыва на мосту. Также Слава написал:

"Сегодня горячее утро для Крымского моста. Типа загорелась цистерна. Типа случайно".

Анна Кошмал

Звезда сериала "Сваты" опубликовала фото со съемочной площадки. На снимке изображен бус с надписью "Телевидение". Она сообщила, что сегодня у нее первый съемочный день.

Также она обнародовала переписку со своим мужем, который скинул ей фотографии горящего Крымского моста и написал: "Это тебе подарок на первый съемочный день".

Владимир Остапчук

Шоумен, который без юмора не оставляет ни одно событие, также высказался о случившемся. Он выложил фото экс-президента Украины Януковича за рулем и написал:

"Фото водителя грузовика, который покурил на Крымском мосту".

Также он сочинил забавную песенку на английском. А видео с пожаром он прокомментировал: "Праздник удался".

Павел Алдошин

Звезда фильма "Снайпер. Белый ворон", который сейчас лежит в больнице после ДТП, также отреагировал на события. Он поздравил всех украинцев с этим праздником и наглядно показал, как россияне каверкают информацию от украинских чиновников.

Взрыв на Крымском мосту: вся иформация

Утром 8 октября в СМИ появилась информация о том, что Крымский мост поврежден. Согласно официальной версии оккупантов, на мосту взорвался грузовик. Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что в результате взрыва произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

Также УНИАН писал, что на видео показали, как выглядит Крымский мост после взрыва.

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