Певица предстала в кадре полуобнаженной.

Украинская певица Оля Полякова обнародовала в своем инста-блоге новый снимок, на котором предстала в черном нижнем белье и прозрачном боди в горошек. Дополнила она такой откровенный образ туфлями на высоком каблуке, а также распустила волосы и нанесла яркий макияж.

Читайте такжеПопулярная российская певица удалила импланты из груди"Буду петь так", - подписала фото Полякова.

Поклонники пришли в восторг от ее нового фото, ведь на нем можно рассмотреть длинные и стройные ноги звезды. Кроме того, фолловеры сравнили "суперблондинку" с эпатажной певицей MARUV.

"Очень красивая взрослая девочка", "Вау", "Красоточка", "Ох, какая", "Шикарная", "Как всегда, огонь", - пишут поклонники.

Напомним, ранее Оля Полякова в платье с высоким разрезом попала в конфуз на "Танцах со звездами".

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Автор: Диана Могилевич