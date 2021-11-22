Поклонники пристыдили Полякову за однотипность.

Украинская певица Оля Полякова выступила в эфире шоу "Танцы со звездами". Артистка исполнила свою новую песню "Взрослая девочка". Вот только поклонникам не пришлись по вкусу ни выступление Оли, ни ее песня, ни откровенный образ.

Звезда вышла на сцену в боди и зеленом длинном платье с высоким разрезом на бедре. Также она надела босоножки на высоком каблуке, а от традиционного кокошника в этот раз отказалась.

Читайте такжеМладшая на 20 лет жена министра Резникова похвасталась романтическим подарком на день рождения"Чем этот хит отличается от всего предыдущего? Немного даже смешно, что 40-летняя женщина считает себя "девочкой"", "Хорошо, что можно выключать звук во время прямого эфира", "Вот вам и пение вживую… Что это вообще было?", "Она мне одной кажется какой-то скучной? Песни друг от друга только текстом отличаются, аранжировка, биты - все однотипное", "Просто ужас", - пишут пользователи сети.

Справедливости ради стоит отметить, что у Оли есть еще и мощный фан-клуб, который постоянно отстаивает ее честь: "Полякова шикарная", "Моя любимая королева ночи", "Прекрасная, яркая, красивейшая", "Очень крутая".

Напомним, Даша Астафьева устроила пожар на "Танцах" и стала участницей нового сезона.

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Автор: Диана Могилевич