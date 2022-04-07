Путин постарался сделать все возможное, чтобы "стереть" из своей биографии брак с Людмилой Путиной.

Президент России Владимир Путин держит свою личную жизнь под семью замками. Но это не мешает любопытным журналистам узнавать новые подробности его жизни.

Об этом сообщает Express.

Более 30 лет Путин был женат на Людмиле Путиной, с которой познакомился в театре. Кажется, это был едва не единственный их выход в свет. В течении совместной жизни они еще несколько раз появлялись на рабочих встречах "фюрера", но в основном он скрывал свою жену от общественности.

Возможно, потому что за ним водились "грешки", а, возможно, на это были и другие причины. В общем журналисты знали не только о существовании жены, но и о разных любовницах.

После развода с Людмилой в 2013 году Путин сделал все возможное для того, чтобы "стереть" ее из своей биографии.

"После развода все упоминания о Людмиле были стерты из новостной ленты кремлевского сайта, и она была низведена до полной неизвестности. По закону она может иметь право на получение до половины официальной зарплаты Путина в размере 102 000 долларов, но никаких подробностей о разводе не было обнародовано. Путин будто создал Россию, где людей можно, как и в старые времена, просто "фотошопить" из истории", – рассказал журналист российского издания "Spectator" Оуэн Мэтьюз.

Где сейчас находится Людмила Путина, что с ней и как она живет - неизвестно.

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