На свет появился мальчик.

Барбадосская певица Рианна во второй раз стала мамой. Сообщается, что знаменитость родила сына еще 3 августа, однако стало известно об этом только сейчас.

По данным TMZ, роды проходили в Лос-Анджелесе. Как именно Рианна и A$AP Rocky назвали своего сына не сообщается, однако приближенные к паре люди говорят, что его имя начинается на букву Р, как и имя старшего сына супругов.

Стоит отметить, что во время второй беременности Рианна активно выступала. Однако последние несколько недель о ней ничего не слышно - нет ни концертов, ни новых фотографий в соцсетях.

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Вероятно, певица исчезла из информационного пространства, чтобы прийти в себя после родов.

Кроме того, о второй беременности певицы стало известно в феврале. Объявила она о том, что ждет малыша во время Супербоула, где выступала с большим животом.

У Рианны есть старший сын - РЗА Ателстон Майерс. Мальчик родился 13 мая 2022 года.

Напомним, ранее Рианна установила рекорд в истории Spotify.

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