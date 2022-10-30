Владимир Остапчук обратился к поклонникам.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук возобновил свою страницу в социальной сети Instagram и обратился к поклонникам после новости о разводе со второй женой, нотариусом Кристиной Горняк.

Он опубликовал черное-белое фото, на котором предстал с довольным выражением лица.

"Все довольны?" - обратился шоумен к фолловерам.

В комментариях пользователи сети отметили, что отношения Владимира и Кристины закончились так же быстро, как и начались. Отметим, влюбленные состояли в браке менее двух лет.

Что известно о разводе Владимира Остапчука и Кристины Горняк

Последнее время знаменитости перестали "появляться" в соцсетях друг друга, хотя ранее регулярно показывали совместные фото. Поклонники заподозрили что-то неладное и начали расспрашивать, вместе ли они еще.

Владимир и Кристина долгое время молчали. А вот их друг Слава Демин рассказал, что между супругами действительно пробежала черная кошка. По его словам, они вместе не живут.

Недавно и вовсе стало известно, что они официально развелись. По данным СМИ, несколько недель назад они получили свидетельство о расторжении брака. После этой новости Остапчук удалил свою страницу в Instagram.

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