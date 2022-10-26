Вероятно, шоумен удалил свою страницу в Instagram.

Сегодня, 26 октября, СМИ распространили информацию о том, что шоумен Владимир Остапчук развелся с женой Кристиной Горняк. После этого Остапчук "исчез" из соцсетей, хотя еще утром этого же дня его страница в Instagram была активной.

Вероятно, Владимир решил удалить свой блог, чтобы любопытные поклонники не донимали его вопросами о семейной жизни и разводе, ведь последнее время ему буквально не давали покоя, так как подозревали, что между супругами пробежала черная кошка.

Вот уже несколько месяцев Остапчук и Горняк не "появляются" в соцсетях друг друга, а недавно Кристина и вовсе отметила свой день рождения за границей в компании подруг, ее супруга с ними не было.

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Друг семьи Слава Демин говорил о том, что пара действительно в ссоре и не живет вместе. Он предположил, что причиной тому может быть визит Владимира к детям в Канаду. Но, что на самом деле произошло - неизвестно, ведь пара не комментирует свои отношения.

Напомним, брак Кристины Горняк и Владимира Остапчука продержался всего два года. Общих детей у них нет. СМИ сообщают, что свидетельство о расторжении брака они получили еще несколько недель назад.

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