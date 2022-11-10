Рустам Солнцев, ссылаясь на слова своей супруги-врача, сказал, что у Баскова проблемы с почками.

Шоумен Рустам Солнцев прокомментировал состояние здоровья располневшего путиниста Николая Баскова. Он, ссылаясь на слова своей супруги-врача, сказал, что у артиста проблемы с почками.

"Знаете, я живу с доктором. Моя жена - доктор. Она посмотрела на фотографию и сразу сказала, что там, скорее всего, проблема с почками", - сказал Солнцев в комментарии росСМИ.

Он добавил, что Басков сейчас заслуженно получает свою порцию хейта, как и Филипп Киркоров, который недавно на своем концерте отхлестал зрительницу по лицу букетом роз.

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Солнцев отметил, что люди их статуса не должны позволять себе подобные вещи. По его словам, Басков последнее время тоже часто задевал людей. Стоит только вспомнить, как он своим жестом в эфире российского шоу оскорбил инвалидов.

"Сильно задрали хвосты. До такой степени, что Киркоров рассобаченный просто. Он со своей невоспитанностью пишет Боне слова, которые непозволительны в его статусе. Я могу себе это позволить - проклинать какую-нибудь свою хейтершу. Но я не народный артист, и моя фамилия не Киркоров. И я не народный артист Басков. Я понимаю, почему эти люди выхватывают сейчас. Вот и пусть. Поделом!" - добавил Рустам.

Напомним, Николай Басков сильно растолстел и изменился до неузнаваемости.

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