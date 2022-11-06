В эфире шоу он показал жест, обозначающий на языке глухонемых женский половой орган.

Российский певец Николай Басков в эфире одного из российских шоу показал жест, которым оскорбил людей с плохим слухом.

Он сложил руки в позицию, которая на языке жестов обозначает женский половой орган. В результате слабослышащие люди обратились к актеру Стасу Садальскому, он их поддержал.

"В Москве множество глухонемых, и они очень обижаются, когда Коля Басков делает руки так. Этот жест на языке глухих означает - женский половой орган. Можно Коле так больше не делать? Ко мне обратились слабослышащие, хочу, чтобы к их мнению прислушалось руководство ТВ", - написал Садальский в своем Telegram-канале.

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Позиция Николая Баскова по войне в Украине

Артист публично поддержал войну в Украине, после чего к нему обратилась украинская телеведущая Маша Ефросинина. Она записала эмоциональное видео, где назвала Баскова "настоящим п*д*расом".

Кроме того, на отдыхе в Турции Басков встретил украинку, осудившую его за позицию по войне в Украине.

"Я хотела сказать вам, я из Украины. Россия сейчас бомбит Украину каждый день, а вы здесь веселитесь. Как вам, нормально веселиться?" - спросила она.

В ответ российский певец заявил, что не веселится, а "отдыхает".

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