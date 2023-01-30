Хореограф поделился фотографией, которую вероятно сделал на боевых позициях.

Известный хореограф и участник шоу "Танцы со звездами" Дмитрий Дикусар, который после 24 февраля 2022 года присоединился к рядам ВСУ, впервые за три месяца вышел на связь с подписчиками своего блога. Он опубликовал фотографию в военной форме. На снимке видно только лицо Дикусара в балаклаве, а также его шевроны на груди.

"Только хотел известить вас, что со мной все хорошо! И напомнить, что люблю вас безгранично! Держимся и верим в ВСУ! Обнял!" - коротко прокомментировал свой снимок Дмитрий.

В комментариях его поддержали как коллеги по шоу-бизнесу, так и поклонники. Например, хореограф Илона Гвоздева призвала беречь себя, а продюсер Владимир Завадюк кратко написал: "Обнял". Поклонники поблагодарили Дмитрия Дикусара за самоотверженность и за службу во благо родины.

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Дикусар на войне: подробности

Отметим, в одном из постов в Instagram в прошлом году хореограф рассказывал, что мотивирует его воевать за свою родину.

"Так сильно я хочу вас всех обнять, лучшие на свете люди! P.S. Большинство мотивированы не ненавистью к врагу, а именно любовью к своим людям. Чтобы вы знали… Держитесь!!!" - писал военнослужащий.

Напомним, в 2022 году украинская певица Ирина Билык рассказала, что периодически общается со своим бывшим возлюбленным Дмитрием Дикусаром, который сейчас несет службу в рядах ВСУ. Звезда поделилась, что Дмитрий находится в зоне проведения боевых действий, поэтому не часто может выходить на связь.

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