Ребенок у звездной пары родился 2 февраля.

Британский актер Джейсон Стейтем и его возлюбленная, супермодель Рози Хантингтон-Уайтли во второй раз стали родителями.

В своем Instagram Рози выложила первое фото новорожденной дочери и сообщила дату ее рождения. Девочка родилась 2 февраля. На снимке девочка лежит в кроватке с поднятыми вверх ручками. При этом лица ребенка не видно.

Однако родители рассказали, как назвали дочь. Ее зовут Изабелла-Джеймс Стейтем.

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О том, что пара ждет пополнения стало известно в августе 2021 года.

Напомним, что у пары уже есть общий сын Джек, который родился 24 июня 2017 года.

Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли

Актер и модель начали встречаться еще в 2010 году. После шести лет отношений, в начале 2016 года, пара обручилась, а в августе 2018 года объявила о предстоящей свадьбе, которая была запланирована на декабрь 2018 года. Однако влюбленные отложили свадьбу на неопределенное время.

Стейтем и Хантингтон-Уайтли всячески избегают каких-либо скандалов, за что заработали репутацию одной из самых сдержанных пар Голливуда.