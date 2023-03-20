После начала полномасштабного вторжения лидер группы "Антитіла" со своими коллегами отправился на Харьковское направление. Там музыканты выполняли задачи парамедиков, спасая бойцов.

Украинский музыкант и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя после начала полномасштабной войны отправился на фронт. Вместе со своими коллегами по группе он служил на Харьковском направлении в качестве парамедика, но спустя полгода их подразделение вывели.

С тех пор "Антитіла" воюют на культурном и информационном фронтах: выступают за границей и собирают деньги на потребности Украины. Сейчас Тарас ответил, планирует ли он возвращаться в зону боевых действий.

"Я мечтаю быть причастным к контрнаступлению в Крыму. Хочу, чтобы на берегу мыса Фиолент был детский лагерь или место, где дети, чьи родители погибли, защищая Украину, могли бы приехать и отдохнуть. Вот за это я буду бороться. Если придется в этом контексте вернуться и принять участие в деоккупации Крыма, теоретически мы можем это сделать", - заявил Тополя в интервью ZEFIR Studio.

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Артист добавил, что его и коллег могут вернуть на фронт раньше, чем начнется предполагаемое контрнаступление на Крым.

"Нас вывели в резерв приказом, и таким же приказом нас могут вернуть назад. У меня есть военный билет, я остаюсь военнослужащим. Мы сухопутные войска, пехота", - резюмировал артист.

Напомним, Тарас Тополя ответил, кого поддержал в голосовании за членов жюри Нацотбора.

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