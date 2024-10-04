Супруги отмечают годовщину отношений.

Известный украинский ведущий Владимир Остапчук поздравил свою жену - 24-летнюю блогершу и бизнесвумен Екатерину Полтавскую - с важным праздником. Телезвезда рассказал, как начинались их отношения с избранницей.

В своем Instagram Остапчук посвятил трогательный пост Екатерине. Оказалось, что сегодня, 4 октября, супруги отмечают годовщину отношений. Прошло ровно 2 года, как Екатерина и Владимир начали встречаться. По случаю праздника он поделился новыми совместными кадрами с любимой.

В подписи к фотографиям ведущий решил рассказать подписчикам, как начинались их отношения. Сначала, по словам Екатерины, ей, похоже, не очень понравился Владимир и после первого свидания она больше не хотела с ним встречаться. Однако телезвезда настоял на встрече и после второго свидания влюбленные больше не расставались.

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"После первого свидания он позвонил мне и пригласил на кофе, а я не хотела второй встречи, поэтому у меня было 2 секунды, чтобы придумать, почему я не пойду, и поэтому я не придумала ничего умнее, чем сказать: "А я не пью кофе по утрам". Он ответил, что окей, но потом, когда мы таки встретились, сказал, что подумал, что я очень странная, ведь если кофе пьют, то именно утром. Как вы понимаете, с фантазией у меня проблемы, поэтому когда он вечером предложил ужин, отмазаться не получилось - и вот так и живем уже вместе два года. Люблю нас", - процитировал слова Екатерины ее муж.

В ответ на это Владимир в шутку ответил, что хорошо, что у жены плохая фантазия и в очередной раз признался ей в любви.

К слову, ведущий и бизнесвумен в отношениях с октября 2022 года. Они поженились в феврале этого года и пока не устраивали громких празднований. В августе супруги объявили, что они станут родителями. Екатерина беременна мальчиком. Пара уже даже раскрыла имя будущего малыша. Отметим, что у Остапчука уже есть двое детей от первого брака, которые живут за границей.

Напомним, ранее Екатерина Полтавская сделала неожиданное заявление. Она заявила, что больше не может терпеть критику в свою сторону и решила уйти из соцсетей.

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