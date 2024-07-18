Молодая избранница ведущего беременна.

Блогер-сплетник Богдан Беспалов сообщил, что известный украинский ведущий и шоумен 39-летний Владимир Остапчук, который недавно женился в третий раз, готовится снова стать отцом.

В своем Telegram-канале звездный обозреватель со ссылкой на собственные источники рассказал, что новая избранница знаменитости - 24-летняя блогер и бизнесвумен Екатерина Полтавская беременна первенцем. По словам Сплетника, таким образом жена ведущего якобы пытается спасти брак с ним.

"Екатерина Полтавская беременна от Остапчука, но не просто так. Самая кринжовая пара украинского шоу-биза настолько запуталась в своих отношениях, что даже такой ответственный шаг как отцовство становится разменной монетой. Последние полгода стали достаточно кризисными для Остапчуков. Катя в свою очередь решила сделать все возможное и невозможное, чтобы удержать краша своей жизни. Ничего умнее не придумала как беременность. В действие пошли все старые проверенные методы...", - написал Беспалов.

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Более того, блогер заявил, что третий ребенок для Остапчука, - это возможность выезжать за границу и иметь отсрочку от военного призыва. Как известно, в Украине многодетных родителей могут мобилизовать только по их желанию.

"Володька в свою очередь ломал голову, как не попасть под призыв и как найти законную возможность спокойно выезжать на корпоративы и отдых. Вуаля - отцовство идеальный вариант. Как раз для Остапчука это третий ребенок. Можно спокойно жить и народ не будет придираться", - добавил сплетник.

Что известно о личной жизни Остапчука

Первой женой шоумена была переводчица Елена Войченко. В браке с ней знаменитость был 13 лет. Их развод стал шоком для поклонников. О своем разрыве они объявили в 2020 году. Пара разошлась со скандалами и долго не могла наладить общение. Экс-супруги воспитывают двоих детей: дочь Эмилию и сына Эвана. Сейчас они живут в Канаде с мамой.

Затем Владимир женился на нотариусе Кристине Горняк. Влюбленные были в отношениях 2 года, но также объявили о расставании. Горняк и Остапчук до сих пор не пришли к согласию относительно общего имущества, они не могут его поделить между собой. Общих детей у них нет.

С третьей женой, Полтавской, ведущий в отношениях уже больше года. Пара обручилась в феврале этого года.

Напомним, ранее Владимир Остапчук показал новые фото с молодой женой и поздравил ее с важным днем.

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