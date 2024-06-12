Певец рассказал о своем опыте обновления данных в ТЦК.

Популярный украинский певец Владимир Дантес рассказал о своем походе в военкомат. Также артист честно ответил, имеет ли бронь от мобилизации.

На прошлой неделе исполнитель ходил в ТЦК, и его попытка обновить данные оказалась успешной. По его словам, он более 8 часов просидел в очередях, однако общение с военкомами было замечательным. Дантес говорит, что все обошлось без давления и скандалов, но только не в Instagram.

После того как артист опубликовал фото под ТЦК, его раскритиковали. Мол, зачем все на показ выставлять, если Владимир все равно забронирован от мобилизации. При этом сам певец объяснил, что он не имеет никакой отсрочки.

"Каждый раз, когда надо было идти в военкомат, я шел. У меня нет бронирования. Министерство культуры, спасибо за отсутствие бронирования для всех деятелей культуры. Только для цирка и Единого марафона, они же важны", - с иронией ответил Дантес.

Знаменитость также добавил, что является ограниченно годным, поэтому он обязательно будет проходить ВВК. Гневные комментарии в своих соцсетях Владимир не понимает, потому что говорит, что находится в одинаковых условиях со всеми украинцами.

"Меня хейтят, типа мне заплатили деньги (за рекламу ТЦК - УНИАН), а я 8 часов стоял, чтобы стать в очереди не пятым, а третьим", - сказал певец.

Напомним, ранее Владимир Дантес рассказал о серьезных проблемах со здоровьем.

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