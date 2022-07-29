Девушка едва не продемонстрировала обнаженную грудь.

Внучка украинской певицы Софии Ротару - Соня Евдокименко - прогулялась по улице в США и попала в курьезную ситуацию.

Девушка вышла на прогулку в ультраоткровенном топе на замке. При этом она не надела нижнее белье. Часть ее груди и так было видно, но из-за ветра топ приподнялся, поэтому поклонники Сони в Instagram едва полностью не увидели ее интимное место.

К счастью, девушка сразу заметила, что едва полностью не обнажила свою грудь, и быстренько поправила топ.

Интересно, что конфуз произошел в тот момент, когда Евдокименко была в прямом эфире, и скрыть нелепую ситуацию ей все равно не удалось бы.

Отметим, Соня Евдокименко неоднократно призывала остановить войну в Украине, пока ее звездная бабушка София Ротару называет себя аполитичной и молчит о российской агрессии.

При этом Ротару лишь единожды с начала полномасштабного вторжения упомянула об Украине после обстрела Винницы. Она показала в своем блоге ужасающие кадры с места случившегося. Среди фото - коляска трехлетней Лизы, которая погибла на месте обстрела.

Напомним, ранее Соня Евдокименко показала, что напоминает ей об Украине.

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