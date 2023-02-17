Омар Боркан аль-Гала знаменит у себя на родине в Саудовской Аравии и далеко за ее пределами благодаря внешности.

Омар Боркан аль-Гала - самый красивый в мире араб. Мы уже рассказывали его потрясающую историю, как на фестивале, где он был моделью, к нему в ряд выстроились девушки, чтобы сфотографироваться, но местные стражи порядка решили, что это не соответствует нормам морали. Тогда Омара попросили покинуть мероприятие, что его очень возмутило.

Мужчина рассказал об этом в социальных сетях. Пресса немного перекрутила информацию, заявив, что Боркана якобы выгнали из страны. К слову, в Саудовской Аравии он давно не живет - сейчас он строит свою карьеру в США.

Там у него хорошо идут дела не только с модельным бизнесом, но и с личной жизнью. Печали поклонниц не было предела после того, как выяснилось, что Омар Боркан женат.

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Жену секс-символа востока зовут Ясмин Овейда. Она работает дизайнером. Известно, что они вместе растят сына Дияба, живя в Канаде.

В соцсетях внешность Ясмин вызывает споры. Некоторые пишут, что она слишком простая для человека такой величины, как Омар, а другие утверждают, что девушка действительно очень привлекательная. Однако мнение комментаторов не беспокоит влюбленных.

Напомним, самый красивый арабский принц оказался не таким уж смазливым.

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