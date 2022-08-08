Артистов давно подозревали в любовных связях.

Рашистские артисты Филипп Киркоров и Николай Басков дружат уже очень много лет. Даже на концертах они не скрывают теплых чувств друг к другу, чем провоцируют у поклонников подозрение в их любовных связях.

На одном из российских телеканалов Басков и вовсе заявил, что Киркоров сделал ему неожиданное предложение. По его словам, он захотел, чтобы их рядом похоронили.

"Мне позвонил Киркоров и предложил, чтобы нас похоронили рядом. Это чтобы поклонники могли приходить сразу к нам обоим", - рассказал Басков.

Зная о том, что поклонники подозревают их в романе, Басков поспешил оправдаться. Он заявил, что это просто причуда Киркорова, который считает, что так было бы удобнее.

Напомним, ранее российский блогер Рустам Солнцев решил "слить" всю информацию о личной жизни путиниста Николая Баскова. В комментарии росСМИ он рассказал, что Басков - заядлый гомосексуалист, а об отношениях с женщинами он нагло врет.

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